Iran-Italia: ambasciatore Perrone partecipa alla Fiera dell'agroalimentare a Teheran

- Il nuovo ambasciatore d’Italia in Iran, Giuseppe Perrone, ha partecipato alla cerimonia di apertura della 26ma fiera internazionale di Teheran sull'agroalimentare. Lo riferisce oggi il profilo Twitter della rappresentanza diplomatica in Iran. Il diplomatico ha incontrato i leader aziendali dell’eccellenza italiana dell’industria agroalimentare. L’Italia è partner istituzionale dell’evento, che ha preso il via il 18 giugno e si concluderà il 21 giugno, con Ice-Agenzia. Secondo quanto indicato dal sito istituzionale della fiera, sono presenti 63 aziende italiane della filiera agroalimentare. Dal 15 giugno 2019 Perrone è ambasciatore d’Italia designato a Teheran, dove è giunto il 14 giugno scorso. “Non vedo l'ora di servire il mio Paese in un momento critico in un luogo di così straordinario interesse e profondo legame storico con l'Italia”, ha detto Perrone, secondo quanto riferito il 18 giugno dal profilo Twitter della Farnesina. (Res)