Russia: Medvedev, crescita Pil in calo a causa di sanzioni e guerre commerciali

- La crescita del Pil della Federazione Russa ha registrato un calo dall’inizio dell’anno corrente, dovuto principalmente alle sanzioni imposte dalla comunità internazionale e alle guerre commerciali che stanno caratterizzando l’economia mondiale. Lo ha dichiarato il capo del governo di Mosca, Dmitrij Medvedev, aggiungendo che l’esecutivo si impegnerà per presentare nel minor tempo possibile una serie di soluzioni che consentano di affrontare al meglio questi rischi. “Il corso della crescita del Pil ha riscontrato un calo dall’inizio di quest’anno: ovviamente ci sono delle ragioni per questa situazione, come l’instabilità dei mercati, il rallentamento dell’economia a livello globale, le guerre commerciali e il calo della domanda. Tutte queste condizioni creano seri rischi, ed è responsabilità del governo elaborare nuove soluzioni per gestirli al meglio”, ha detto il primo ministro. (Rum)