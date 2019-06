Roma: Corsetti (Pd), su uffici Tritone scelta approssimativa

- “Sul trasferimento degli uffici che ospitano i gruppi e le commissioni capitoline presso l’edificio di via Goito, il M5s mostra la solita approssimazione”. E’ quanto afferma, in una nota, il consigliere capitolino del Pd Orlando Corsetti. “Pur essendo condivisibile la scelta di disdire il contratto dell’attuale sede piuttosto oneroso per le casse capitoline – spiega -, la gestione del prossimo trasferimento è a dir poco imbarazzante. A ridosso della scadenza, infatti, non si sa ancora se gli spazi di via Goito siano idonei ad ospitare gli organi politici e il relativo personale e quale sia l’entità dei lavori di ristrutturazione necessari ad adeguare la nuova sede. Non si comprende neppure che fine faranno i dipendenti e gli operatori di polizia locale che attualmente prestano servizio nella sede dell’ex Municipio III e che saranno spostati privando il territorio di servizi fondamentali per la cittadinanza, come gli sportelli demografici, quelli destinati all’assistenza sociale e il presidio di polizia urbana”. Secondo Corsetti, “se anche la struttura si rivelasse adeguata alla nuova destinazione, questo non potrebbe in nessun modo compensare la perdita di tali servizi e sarebbe una scelta davvero difficile da spiegare ai tanti cittadini che ne usufruiscono. Chiedo, dunque, alla sindaca Raggi di attivarsi immediatamente per individuare soluzioni alternative che diano garanzie ai lavoratori e non sottraggano ai cittadini servizi importanti per il territorio”.(Rer)