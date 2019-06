Sicurezza: Politi-Cerquoni (Lega), Roma allo sbando, Raggi doti di taser polizia locale

- “Ogni giorno assistiamo a scene di degrado nella Capitale, dai rifiuti in esubero ai mezzi bloccati, dai topi che circolano indisturbati ai venditori abusivi posizionati in tutte le aree strategiche del turismo. Ieri abbiamo toccato il fondo, dovendo assistere a scene in cui gli agenti di Polizia locale di Roma Capitale sono stati aggrediti e percossi dagli abusivi durante i controlli per il contrasto all’abusivismo commerciale. Abbiamo presentato una mozione in cui chiediamo al sindaco che si dotino le forze di Polizia locale di uno strumento ormai indispensabile per garantire la sicurezza degli operatori e delle persone coinvolte durante gli interventi, il taser”. Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo della Lega in assemblea capitolina, e Flavia Cerquoni, coordinatore della Lega Roma e consigliere nel municipio VII. “I dati statistici che riportano i ricoveri presso i pronto soccorso, di appartenenti alle forze dell’ordine, vittime di aggressioni nell’esercizio delle loro funzioni, risulterebbero superare abbondantemente i 300 casi l’anno – proseguono – si tratta di una misura chiesta a gran voce, stante l’esigenza di avere un’arma meno letale rispetto alla pistola ma più efficace dello spray al peperoncino, prevista anche nella legge n. 132/2018, in cui viene approntato un nutrito pacchetto di misure che mirano ad irrobustire le capacità difensive delle Polizie locali”. (segue) (Com)