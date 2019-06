Sicurezza: Politi-Cerquoni (Lega), Roma allo sbando, Raggi doti di taser polizia locale (2)

- “I taser – spiegano Politi e Cerquoni – sono in dotazione alle forze di Polizia di numerosissimi Paesi tra i quali il Canada, il Brasile e l’Australia. In Europa, invece, lo strumento è stato adottato dalle forze dell’ordine francesi, finlandesi, tedesche, inglesi, greche e ceche. Le forze di Polizia locale in questo modo sarebbero in grado di intervenire in maniera più efficace, ponendo in maggiore soggezione i criminali che quindi saranno anche meno propensi ad azioni violente. Abbiamo inoltre presentato una mozione al sindaco affinché nomini un delegato alla Polizia locale con l’obiettivo di dare maggiore impulso e valorizzazione ad un’area della macchina amministrativa rilevante in numerosi ambiti infatti le Polizie locali rappresentano un prezioso presidio di prossimità ai cittadini, in particolar modo in centri urbani grandi e complessi come la città di Roma. Il rapporto nazionale sull’attività della Polizia locale, riguardo alle 157 più grandi città d’Italia, restituisce l’immagine di un vero e proprio presidio di legalità sul territorio, intervenendo ogni giorno, con competenza, professionalità e generosità, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per garantire la loro sicurezza, il decoro degli spazi pubblici e la vivibilità dei quartieri e delle città”. E concludono: “Se il sindaco e la giunta continueranno a negare ciecamente l’evidente necessità di dotare la Polizia locale di uno strumento dissuasivo efficace continueremo ad assistere a scene di violenza incontrastata nei confronti delle forze dell’ordine e dei cittadini. Il sindaco chiede continuo supporto a Salvini ma quando dal ministero arrivano aiuti concreti come l’utilizzo del taser, si dice no, sfruttando le dietrologie ideologiche sulla mala gestione della sicurezza, al pari del Pd a Milano e dell’Appendino a Torino. Il M5s continua la sua missione di distruzione della città eterna rendendola sempre più insicura e pericolosa”. (Com)