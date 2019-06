Roma: Figliomeni (Fd'I), città da terzo mondo, tre anni di nulla

- "Oggi ricorre il terzo anniversario del trionfo della Raggi ma neanche nelle città del terzo mondo si vedono scene come quelle a cui siamo ormai abituati dalla sua elezione, tra montagne di rifiuti che mettono a repentaglio la nostra salute, verde incolto a rischio incendi per le alte temperature, diffuse buche stradali divenute ormai voragini, mezzi di trasporto quasi del tutto inesistenti tra metropolitane chiuse e ferme da mesi e autobus rotti, strade senza illuminazione e una sicurezza che non esiste tra scippi perpetrati da bande di rom lasciati impuniti e clandestini senza controllo che spacciano sostanze stupefacenti nei parchi e strade cittadini". E' la denuncia in una nota di Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’assemblea capitolina. "Roma tu sei diventata la più grande città del terzo mondo in Europa e questo grazie alla gestione del Movimento 5 stelle, una accozzaglia di 'personaggini' prestati alla politica che rivestono ruoli di potere ma che fino a ieri si occupavano amenamente di attività di ben altra natura. Ma la politica e il ruolo istituzionale della Capitale sono un’altra cosa rispetto all’incompetenza pentasetllata portata ad alti livelli. Cari grillini, mi dispiace ma state portando Roma nel baratro, l’unica soluzione è quella di staccare la spina al più presto", ha concluso Figliomeni.(Com)