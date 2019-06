Lavoro: Mise, tavolo su Whirlpool spostato dal 21 al 25 giugno

- Il tavolo di crisi su Whirlpool, informa una nota del ministero dello Sviluppo economico, "è spostato dal 21 giugno al 25 giugno, alle ore 14, a seguito della volontà del ministro Luigi Di Maio di avere un colloquio approfondito con i vertici di Whirlpool Emea prima dell’inizio del tavolo stesso. Un confronto che - come da volontà del ministro Di Maio - non dovrà essere solo telefonico", conclude la nota, "ma preveda la presenza delle figure apicali della multinazionale al ministero dello Sviluppo economico". (Com)