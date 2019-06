Imprese: Airbus, conclusi quattro nuovi contratti a salone Le Bourget

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus ha annunciato diversi nuovi accordi conclusi nell'ambito del salone aeronautico di Le Bourget, vicino Parigi. Come riferisce un comunicato stampa, Qantas Airways Limited, vettore australiano, sostiene il nuovo Airbus A321XLR dalla maggiore autonomia con un accordo relativo a 36 aeromobili, il quale include la conversione di 26 ordini esistenti per la famiglia A320neo oltre a un nuovo ordine fermo per 10 A321XLR. Questo aeromobile consentirà al gruppo Qantas, che include il vettore low-cost Jetstar, di incrementare il proprio network e la flessibilità della flotta per servire meglio i mercati pointto-point in Australia, Asia e nel Pacifico meridionale. (segue) (Com)