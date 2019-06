Imprese: Airbus, conclusi quattro nuovi contratti a salone Le Bourget (2)

- Indigo Partners e tre dei suoi vettori acquisiranno 50 A321XLR, il nuovo aeromobile Airbus a corridoio singolo con maggiore autonomia. La lettera d’intenti siglata (MoU - Memorandum of Understanding) include nuovi ordini per 32 A321XLR e la conversione di 18 precedenti ordini per la Famiglia A320neo. Indigo Partners LLC, con sede a Phoenix (Arizona), è un fondo di private equity incentrato sugli investimenti a livello mondiale nel trasporto aereo. Indigo possiede importanti quote di quattro vettori low-cost, quali Frontier Airlines (Usa), JetSmart (Cile), Volaris (Messico) e Wizz Air (Ungheria). I quattro operatori gestiscono attualmente un totale di 295 aeromobili Airbus e, considerando i nuovi impegni, hanno all’attivo 636 ordini. Venti A321XLR saranno assegnati a Wizz Air, 18 a Frontier e 12 a JetSmart. (segue) (Com)