Imprese: Airbus, conclusi quattro nuovi contratti a salone Le Bourget (3)

- China Airlines (Cal), vettore di Taiwan, ha siglato un memorandum d’intesa (Memorandum of Agreement–Moa) per 11 aeromobili A321neo e l’acquisizione in leasing di ulteriori 14 aeromobili dello stesso tipo. Cal ha scelto l'A321neo per soddisfare i futuri requisiti nella categoria a corridoio singolo. Questi 25 aeromobili entreranno a far parte della flotta Airbus del vettore, che attualmente comprende 23 A330 e 14 A350XWB. Grazie all'A321neo, China Airlines sarà in grado di operare i propri voli con gli aeromobili a corridoio singolo garantendo livelli ineguagliati di efficienza e comfort, beneficiando inoltredella più elevata communalità offerta dalla gamma di prodotti Airbus. (segue) (Com)