Imprese: Airbus, conclusi quattro nuovi contratti a salone Le Bourget (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine Accipiter Holdings, società di leasing con sede a Dublino, ha siglato un accordo di acquisto per 20 aeromobili A320neo. L'ordine, che è stato rivelato durante il Salone dell'Aeronautica di Parigi da Paul Sheridan, Ceo di Accipiter, e Isabelle Floret, Head of Leasing Markets, era stato finalizzato nel marzo 2019 e inserito nell'elenco degli ordini come "riservato". Il nuovo aeromobile a corridoio singolo espanderà ulteriormente il portafoglio di Accipiter Holdings, società interamente detenuta da CK Asset Holdings Ltd. di Hong Kong, che punta a essere un attore di primo piano nel mercato globale del leasing. Insieme a Vermillion, la sua joint venture con MC Aviation Partners (MCAP), la controllata di Mitsubishi Corporation, Accipiter gestisce un portafoglio totale di poco meno di 150 aeromobili. La selezione della motorizzazione verrà effettuata in un secondo momento. (Com)