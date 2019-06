Roma: Fuortes tende mano a lavoratori Teatro Opera, ma loro chiedono a Raggi la sua testa

- Dopo le proteste, grande riconoscimento per i lavoratori del teatro dell'Opera da parte del sovrintendente Carlo Fuortes durante la presentazione alla stampa della nuova stagione operistica che si è svolta questa mattina sul palco del Costanzi. "Voglio ringraziare tutto il teatro perché è un lavoro che viene fatto esclusivamente dalle persone: coro, musicisti, corpo di ballo maestranze, funzionari e dirigenti. Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile", ha detto il manager, dal 2014 al comando del teatro. "Non è una frase fatta, non sono solito fare salamelecchi, ma il merito è tutto loro", ha concluso. Prima di lui, anche il direttore generale della direzione Spettacolo del Mibac Onofrio Cutaia aveva riservato parole al miele per i lavoratori del teatro: "Il bene più prezioso di questo teatro sono le persone che ci lavorano. È visibile il grandissimo affetto e la grandissima tensione umana dei lavoratori verso questo teatro". Al termine della conferenza stampa, però, una delegazione di lavoratori ha incontrato il sindaco Virginia Raggi chiedendo esplicitamente di non rinnovare Fuortes nel suo ruolo di sovrintendente. Il suo incarico scadrà a marzo 2020. (xcol4)