Speciale energia: Ue raccomanda a Romania aumento rinnovabili, obiettivo 34 per cento entro il 2030

- La Commissione europea raccomanda alla Romania di aumentare l'obiettivo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia ad "almeno il 34 per cento, che rappresenta il contributo della Romania al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione nell'orizzonte del 2030". E' quanto si legge nella valutazione della Commissione europea del progetto relativo al piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Necp) pubblicato ieri dall'esecutivo dell'Ue. Attraverso il Piano nazionale nazionale integrato energia-cambiamenti climatici, l'obiettivo nazionale proposto dalla Romania per il 2030 per le energie rinnovabili è del 27,9 per cento. In questo contesto, l'esecutivo dell'UE raccomanda alla Romania "di sviluppare politiche e misure dettagliate e quantificabili in linea con la Direttiva (Ue) 2018/2001 per consentire che questo contributo sia raggiunto in modo tempestivo ed efficace". La Commissione Ue raccomanda inoltre che le autorità di Bucarest forniscano ulteriori dettagli sulle misure concrete per garantire la sostenibilità dell'approvvigionamento di biomassa e il suo utilizzo nel settore energetico, "dato l'importante contributo della biomassa al mix energetico della Romania, specialmente nel riscaldamento e raffreddamento ". Un'altra raccomandazione della Commissione europea è che la Romania "aumenti significativamente l'ambizione di ridurre il consumo di energia primaria e finale entro il 2030, data la necessità di aumentare gli sforzi per raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica". A tale riguardo, la Romania deve proporre politiche e misure più ambiziose che consentano risparmi energetici supplementari. Per quanto riguarda il settore del gas naturale, la Commissione europea raccomanda alla Romania "di specificare le misure a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica nei settori della diversificazione e riduzione della dipendenza energetica, in particolare le misure volte a garantire flessibilità e una solida strategia di diversificazione, compresi i relativi progetti infrastrutturali e l'eliminazione di eccessive restrizioni sugli investimenti nella produzione di gas, tenendo conto del potenziale regionale delle riserve del Mar Nero", sottolinea la Commissione. Nella relazione firmata dal Commissario per la politica sul clima e l'energia, Miguel Arias Canete, alla Romania si raccomanda anche di definire gli obiettivi a lungo termine sull'integrazione del mercato, in particolare misure per lo sviluppo di mercati all'ingrosso e al dettaglio liquidi e competitivi, sia aumentando la concorrenza all'interno del paese sia "eliminando gli ostacoli al commercio transfrontaliero, comprese le restrizioni all'esportazione". Si raccomanda inoltre che la Romania valuti l'impatto negativo della regolamentazione dei prezzi all'ingrosso e fornisca una chiara prospettiva per garantire la conformità tra la legislazione nazionale e la legislazione comunitaria sui mercati aperti e liberalizzati e la formazione libera dei prezzi "includendo una strategia e un calendario per gli sviluppi dei prezzi basati sul mercato che includono misure mirate per proteggere i consumatori vulnerabili. "Gli Stati membri dell'Ue sono stati invitati a presentare i propri progetti Necp entro la fine del 2018 e i documenti saranno quindi sottoposti ad una valutazione approfondita da parte della Commissione. Nell'aprile di quest'anno, il vicepresidente dell'Autorità nazionale per il controllo dell'energia, Zoltan Nagy-Bege, ha dichiarato che l'obiettivo della Romania per il 2030 di energia rinnovabile è del 27,9 per cento, aggiungendo che spera che l'esecutivo dell'Ue accetti un obiettivo inferiore al livello medio dell'Europa. (Rob)