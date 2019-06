Speciale energia: Merkel, questione Ucraina come paese transito gas è essenziale

- La questione dell'Ucraina come paese di transito del gas naturale proveniente dalla Russia è “essenziale: l'ho detto al presidente russo Vladimir Putin, che ha replicato di esserne consapevole”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco Angela Merkel durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ieri in visita a Berlino. Merkel ha quindi evidenziato come il gasdotto Nord Stream 2, in costruzione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, e la questione del transito del gas in Ucraina siano temi “strettamente collegati”. (Geb)