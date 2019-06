Speciale energia: Nepal-India, completata la costruzione dell'oleodotto transfrontaliero

- I lavori per costruire il primo oleodotto transfrontaliero in Asia meridionale, che collegherà Motihari in India e Amlekhgunj in Nepal, sono stati completati. L'oleodotto copre una distanza di 70,2 chilometri. L'ingegnere del progetto di estensione dell'oleodotto Simara Shared Poudel ha confermato che l'esame tecnico è in corso. "I test idrici, la radiografia dei tubi uniti mediante saldatura, il controllo a raggi x dei punti in cui i tubi sono stati saldati e la rimozione della ruggine dai tubi sono iniziati mentre venivano completati i lavori di costruzione dell'oleodotto", ha detto Poudel. I lavori per collocare il tratto di oleodotto da Motihri a Raxaul sul lato indiano, lungo 32,65 chilometri, sono stati completati un mese fa. Anche i lavori per la collocazione dei tubi da Raxaul ad Amlekhgunj, per la distanza di 37,25 chilometri sul lato nepalese, sono terminati. Un gruppo tecnico di 25 membri, che include ingegneri dalla Nepal Oil Corporation, è stato inviato a Lucknow, nello Stato indiano dell'Uttar Pradesh, per occuparsi dei test idrici e di altri lavori tecnici. La Nepal Oil Corporation sta formando i tecnici che gestiranno l'oleodotto. L'accordo per la costruzione era stato firmato dai due paesi il 24 agosto del 2015. Il primo ministro del Nepal Khadga Prasad Sharma Oli e l'omologo Narendra Modi avevano posato insieme la pietra di fondazione durante la visita di Oli in India. Il costo totale è di circa 35 milioni di euro. Questo progetto era una priorità sia per il Nepal che per l'India. L'oleodotto è di vitale importanza per il Nepal e dovrebbe essere in funzione da metà luglio. (Inn)