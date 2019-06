Speciale energia: Senegal, compagnia Sde ricorre a Corte suprema contro appalto fornitura acqua a francese Suez

- La compagnia statale del Senegal Senegalaise des eaux (Sde) ha presentato ricorso alla Corte suprema contro la francese Suez, contestando l'attribuzione a quest'ultima del mercato di fornitura dell'acqua nel paese. Lo riferisce la stampa senegalese. L'appalto, con il quale Suez si è aggiudicata la gestione del servizio pubblico per 15 anni, è stato assegnato a fine ottobre al termine di una gara fortemente contestata dalle compagnie concorrenti, la multinazionale francese Veolia e la stessa Sde: le due imprese hanno fatto appello contro la decisione all'Autorità garante dei mercati pubblici del Senegal (Armp). Ora, quest'ultima si era espressa a marzo contro l'attribuzione del servizio a Suez, accogliendo il ricorso di Veolia e Sde: una sentenza rovesciata lo scorso venerdì nell'appello formulato da Suez, nella quale Armp si dice invece favorevole all'offerta del gruppo francese, giudicata "più interessante dal punto di vista tecnico". L'appalto statale di Sde, che proseguiva dal 1996, è terminato a dicembre. Contestando in un primo momento l'appalto concesso a Suez, a marzo Armp chiedeva alle autorità di Dakar di riprendere in mano l'offerta della compagnia, e rifarne una valutazione finanziaria. L’offerta presentata da Suez a concorso era stata giudicata dalle autorità di Dakar “economicamente più vantaggiosa" rispetto a quella di Veolia e Sde, ma il settore industriale senegalese non aveva risparmiato critiche al presidente Macky Sall, accusato di voler favorire investitori stranieri a detrimento degli interessi locali. "La scelta si basa su una combinazione di offerte tecniche e finanziarie", ha spiegato il direttore dell'amministrazione generale del ministero dell'Idraulica Mamadou Dioukhané, spiegando che le autorità cercavano una proposta capace di garantire una "coerenza tra le spese previste, la tecnologia proposta e il funzionamento della società". Il caso aveva messo sotto pressione il presidente Macky Sall, accusato di non difendere gli interessi nazionali. Il capo dello Stato aveva respinto le critiche, definendo "senza senso" le accuse rivoltegli e ribadendo la sua volontà di aprire le porte a compagnie che siano capaci di colmare lacune di produzione locali. “Dobbiamo essere ragionevoli. Ci sono cose che le aziende senegalesi possono fare, come costruire ferrovie", ed altre in cui "non abbiamo le competenze necessarie", ha detto in un'intervista all’emittente pubblica tedesca “Deutsche Welle” (Dw). "Se ho bisogno di aerei devo comprarli da qualche altra parte. E come in tutti i paesi del mondo, a poco a poco le aziende private hanno sviluppato servizi e manutenzione: siamo pronti a sostenerle”, ha aggiunto il Sall. Sul caso Suez, Sall ha definito “ridicoli” gli argomenti dei detrattori, che accusano Dakar di aver sfavorito gli investitori senegalesi. “È facile nascondersi dietro questo tipo di affermazioni. Il governo ha lanciato un bando di gara internazionale. Ha vinto una società privata internazionale. Ma era un bando di gara aperto: perché i senegalesi non hanno partecipato?" ha detto il capo dello Stato, presente a Berlino al vertice di investimento "Compact with Africa". Sall ha ricordato che la riforma del settore delle acque è iniziata nel 1996, “quando ancora non ero presidente”, sostenendo che dopo vent’anni il Senegal dovrebbe ormai essere in grado di proporre “un’offerta accettabile”. “Dire che diamo tutto alle società straniere è troppo facile: non siamo autosufficienti”, ha continuato, precisando che tuttavia “oltre il 60-70 per cento dei contratti pubblici” parte del Piano di sviluppo senegalese (Pse) “sono stati vinti da società senegalesi”. Sall è stato rieletto presidente alle elezioni del 24 febbraio con il 58 per cento dei voti, davanti a Idrissa Seck (secondo con il 21 per cento) e Ousmane Sonko (terzo con il 16 per cento). (Res)