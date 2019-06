Speciale energia: segretario generale UpM Kamel a "Nova", attività gas buon esempio integrazione

- Le attività del gas naturale nel Mediterraneo orientale sono un buon esempio di integrazione regionale. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova", l'ambasciatore Nasser Kamel, segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), a margine della prima conferenza dell'UpM dedicata al commercio intraregionale. "La produzione di gas in forte espansione potrebbe portare avanti iniziative per rafforzare il commercio intraregionale per tre motivi - ha detto -. Aumenterebbe l'indipendenza della regione europea ed euromediterranea in termini di forniture di gas e creerebbe un valore aggiunto per i paesi coinvolti nel quadro dei piani di sviluppo socio-economico ed è anche un ottimo esempio di integrazione regionale in quanto vi sono cinque paesi che lavorano insieme in termini di produzione, distribuzione, trattamento e trasporto di un bene molto importante". Oltre al gas naturale, ha proseguito Kamel, "la maggior parte del flusso commerciale è tra il nord del Mediterraneo e il sud e viceversa, ma gli scambi tra i paesi del Mediterraneo meridionale sono piuttosto limitati finora a causa di troppi motivi, in parte per la mancanza di un quadro normativo". "Le associazioni imprenditoriali e i governi non sono ancora consapevoli dell'importanza e della crescita del commercio intraregionale per l'intera crescita economica", ha proseguito il diplomatico. Kamel ha rivelato che l'UpM sta cercando di collegare a livello digitale le infrastrutture, inclusi i porti. "Stiamo lavorando per collegare digitalmente le infrastrutture anziché costruirne di nuove, l'infrastruttura esiste già ma cerchiamo la connettività", ha affermato Kamel. E' necessario un quadro normativo ed economico per liberare le potenzialità dell'area del Mediterraneo orientale in termini di creazione di ricchezza e valore aggiunto, ha concluso. Parlando a "Nova" di come l'Egitto beneficerà dell'iniziativa, Hala al Saeid, il ministro della Pianificazione, ha dichiarato: "Dobbiamo spiegare loro tutti gli sviluppi e le riforme strutturali, abbiamo grandi potenzialità, siamo un paese multisettoriale a livello di industria, telecomunicazioni, agricoltura, immobili". (Cae)