Imprese: Airbus annuncia contratti e presenta servizi e progetti in ambito della Difesa

- Airbus Defence and Space si è aggiudicata un contratto da parte dell’Ufficio federale tedesco degli equipaggiamenti, information technology e supporto in servizio (Baainbw) per integrare e certificare un sistema Dircm (Direct Infrared Counter Measure) di J-musictm, parte del sottosistema di autoprotezione dell’A400M (Defensive Aids Subsystem - Dass), per gli aeromobili Airbus A400M dell’aeronautica militare tedesca. Basato su un sistema J-musictm di Elbit Systems Ltd., il sistema Dircm sarà fornito da Diehl Defense GmbH & Co. KG. Come riferisce un comunicato stampa, il contratto sarà in vigore per un periodo di quattro anni. (segue) (Com)