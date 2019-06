Imprese: Airbus annuncia contratti e presenta servizi e progetti in ambito della Difesa (2)

- Airbus ha lanciato sette nuovi prodotti per i clienti militari, ampliando l’offerta dei servizi di supporto digitale SmartForce. Grazie a queste integrazioni, i clienti hanno ora l’opportunità di selezionare i servizi che meglio soddisfano le esigenze specifiche delle loro flotte e del loro mix di aeromobili. Ciò consente inoltre di migliorare la disponibilità e la prontezza alle missioni, riducendo al tempo stesso il carico di manutenzione. Di questi sette nuovi servizi, tre sono dedicati agli aeromobili militari, due agli elicotteri militari, mentre altri due servizi sono adatti sia agli aeromobili che agli elicotteri militari. Con SmartForce, Airbus sta sviluppando nuovi servizi digitali per soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti militari che desiderano utilizzare l'analisi dei big data a supporto delle proprie operazioni. I nuovi servizi, che vanno dalla pianificazione della manutenzione a lungo termine, alla manutenzione predittiva e all'automazione delle attività amministrative associate al supporto degli aeromobili, hanno trovato sostegno da parte di clienti e del settore. Fra loro, l’agenzia francese per gli appalti (Dga - Direction Générale de l'Armement) che, attraverso il suo programma di sviluppo tecnologico Optaforce, ha collaborato con Airbus e Cosling per lo sviluppo e il perfezionamento di uno strumento per la gestione e la pianificazione della manutenzione a lungo termine di flotte miste ad ala fissa e rotante. (segue) (Com)