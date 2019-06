Imprese: Airbus annuncia contratti e presenta servizi e progetti in ambito della Difesa (3)

- Airbus ha annunciato l’intenzione di collaborare a stretto contatto con attori tecnologici innovativi, quali start-up, Pmi e istituti di ricerca, in particolare nel settore dei software. Attraverso la collaborazione con attori innovativi, Airbus progredisce nello sviluppo di nuove idee, tecnologie e ricerche per Fcas, il più grande e ambizioso programma per lo sviluppo dell'aviazione militare europea. Nel corso del Paris Air Show 2019, Airbus ospiterà sessioni speciali di pitching per start-up europee selezionate, che saranno organizzate da Starburst. Airbus ha inoltre avviato il processo di ricerca dei partner più adatti, utilizzando iniziative interne quali Airbus BizLab e Airbus Ventures. Queste iniziative dedicate completano il modello di sviluppo di Fcas e rafforzano la posizione di Airbus quale leader innovativo nel settore della Difesa. (Com)