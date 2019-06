Difesa: presidente bulgaro auspica che suo governo tratti con Usa per pacchetto completo su F-16 (3)

- L'ufficio statunitense in Bulgaria per la cooperazione nel settore della difesa ha consegnato lunedì 17 giugno al ministero della Difesa di Sofia una lettera formale contenente il progetto d'accordo sulla vendita di otto velivoli F-16 Block, oltre che diversi altri sistemi d'armamento. Secondo l'ambasciata, gli Stati Uniti sostengono che l'offerta è "tagliata per rispondere al meglio alle richieste delle Forze aeree della Bulgaria". "Gli Stati Uniti attendono di concludere il contratto con il governo della Bulgaria nel rispetto dei requisiti procedurali bulgari", si aggiungeva nel comunicato. Il ministero della Difesa bulgaro ha confermato di aver ricevuto la lettera aggiungendo di auspicare la conclusione quanto prima dell'accordo per l'acquisizione. (segue) (Bus)