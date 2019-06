I fatti del giorno - America Latina (4)

- Nicaragua: Hrw chiede sanzioni contro alti funzionari responsabili di violazioni - L’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha ribadito la necessità di imporre sanzioni alle autorità del Nicaragua per gli abusi commessi nel quadro delle proteste antigovernative iniziate nel paese nell'aprile 2018. In un rapporto diffuso oggi l’Ong denuncia che molte delle persone arrestate nell’ambito delle manifestazioni hanno subito abusi, che in alcuni casi sono sfociati nella tortura. “Daniel Ortega non ha mostrato alcun reale impegno per la giustizia a favore delle vittime della brutale repressione messa in atto da polizia nazionale e bande armate durante le proteste del 2018", ha detto José Miguel Vivanco, direttore Americhe presso Hrw. (segue) (Res)