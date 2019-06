I fatti del giorno - America Latina (5)

- Venezuela: inizia oggi visita alto commissario Onu per i diritti umani Bachelet - L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, inizia oggi una vista in Venezuela, che si protrarrà fino a venerdì 21 giugno. Lo fanno sapere le Nazioni Unite in una breve nota diffusa sulle principali piattaforme sociali. La visita, segnala la nota, "si produce su invito del governo venezuelano". A Caracas, Bachelet "si riunirà con il presidente Nicolas Maduro Moros" e "sosterrà incontri con diversi ministri e funzionari governativi, con il presidente della Corte suprema (Tribunal superior de Justicia, Tsj), con il procuratore generale della Repubblica e con il Difensore del popolo". L'ex presidente cileno "dialogherà" inoltre con il presidente dell'Assemblea nazionale (An), Juan Guaidò, e con altri deputati delle opposizioni. (Res)