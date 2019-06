Cina: Ho Iat Seng ha annunciato candidatura a direttore generale di Macao

- Ho Iat Seng, presidente dell'Assemblea legislativa della Regione amministrativa speciale di Macao, ha annunciato la sua decisione formale di candidarsi all'Ufficio del quinto Direttore generale di Macao. In una conferenza stampa che si è svolta ieri Ho ha detto che negli ultimi vent'anni dal ritorno di Macao in Cina, la politica "un paese, due sistemi" è stata praticata nella regione con rapidi sviluppi e risultati. "Lo sviluppo dell'area della Grande baia Guangdong-Hong Kong-Macao e dell'Iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) ha fornito a Macao importanti opportunità di sviluppo e la regione dovrebbe cercare vantaggi, opportunità e sviluppo attraverso la riforma e l'innovazione", ha aggiunto Ho. (segue) (Cip)