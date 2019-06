Siria: forze aeree governative riprendono raid nel nord-ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree siriane hanno ripreso quest’oggi la campagna di attacchi nella regione nord-occidentale del paese. Lo riferisce il quotidiano online “Al Masdar”, edito a Beirut. Secondo una fonte locale, diversi raid sono stati condotti sia nel governatorato di Hama che in quello di Idlib, più a nord, contro posizioni dei jihadisti di Tahrir al Sham, l’ex Fronte al Nusra. Nei giorni scorsi sia la Siria che la Russia avevano deciso di fermare gli attacchi aerei nel tentativo di placare l’irritazione della Turchia, che aveva duramente criticato l’esplosione di violenza nella regione ed espresso il timore di una crisi umanitaria e di una nuova ondata di profughi verso i propri confini. Ankara ha puntato il dito in particolare contro Damasco, che in un attacco a colpi di mortaio avrebbe anche colpito un punto di osservazione turco provocando il ferimento di tre militari. Dall’altra parte, la Siria accusa la Turchia di proteggere i gruppi jihadisti. (Res)