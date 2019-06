Indonesia: governo deciso a spostare la capitale da Giacarta (2)

- Il governo dell'Indonesia discute da molto sulla possibilità di muovere la capitale della nazione in un'altra città dell'arcipelago. Questa mossa potrebbe risolvere molti dei problemi urbani di Giacarta quali traffico, inquinamento e sovrappopolazione e favorire uno sviluppo economico più equilibrato per tutto il paese se il capitale iniziasse a muoversi fuori da Java. L'idea di muovere la capitale era stata proposta inizialmente dal padre fondatore del paese, il presidente Sukarno, che suggerì di muovere la base operativa del governo centrale a Palangkaraya nel 1957. Il governo del presidente Widodo è stato l'ultimo amministrativo a rianimare l'idea, annunciando piani di rilocazione nel 2017, e sembra anche essere l'unico in grado di portarla a termine durante il secondo mandato in carica dopo che Widodo ha vinto le elezioni in aprile. (Fim)