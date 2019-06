Medio Oriente: Cremlino, diamo grande importanza a trilaterale Russia-Israele-Usa

- Il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Nikolai Patrushev, discuterà una serie di questioni relative alla stabilizzazione del Medio Oriente e agli ultimi sviluppi in Iran nell'incontro con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Stati Uniti e Israele, rispettivamente John Bolton e Meir Ben-Shabbat, previsto il 24 giugno a Gerusalemme. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che la presidenza di Mosca da grande importanza a questo incontro. “Si tratta di un contatto estremamente rilevante, che comporta uno scambio di opinioni estremamente significativo sul contesto regionale e sui conflitti in corso in Siria e nella regione del Medio Oriente”, ha detto Peskov ai giornalisti. (segue) (Rum)