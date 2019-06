Montenegro: paniere minimo a maggio a 648 euro

- Il paniere minimo in Montenegro ha avuto nel mese di maggio un valore di 648 euro. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg" citando i dati dell'Ufficio per la statistica (Monstat), si tratta di un valore lievemente inferiore rispetto a quello rilevato nel mese di aprile. Della cifra complessiva, le spese mensili per gli alimentari ammontano a 273,4 euro mentre le spese per prodotti non alimentari sono state pari a 374,5 euro.(Mop)