Sicurezza: lascia chiavi di casa in auto, ladro le ruba e gli svaligia casa

- Domenica in via San Clemente a Torino il proprietario dell’appartamento era fuori città per trascorrere una giornata in un agriturismo con la famiglia, quando ha ricevuto una notifica sul proprio smartphone - collegato alle telecamere di sorveglianza – che segnalava un’intrusione nella sua abitazione. Il proprietario ha contattato il 112 N.U.E., fornendo la descrizione del ladro grazie alla quale gli agenti, giunti sul posto, lo hanno riconosciuto e bloccato. Si tratta di L.O., un italiano di 25 anni. Nel suo marsupio sono stati rinvenuti vari gioielli ed un mazzo di chiavi. Di lì a poco è arrivato il proprietario dell’appartamento che, riconosciuto l’autore del furto, ha individuato come proprie le chiavi rinvenute nel marsupio ed i monili; ha inoltre riferito di aver trovato il nottolino della sua autovettura - parcheggiata fuori l’agriturismo - forzato. (segue) (Rpi)