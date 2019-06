Sicurezza: lascia chiavi di casa in auto, ladro le ruba e gli svaligia casa (2)

- È stato il racconto del cognato, che al momento del fatto si trovava fuori Torino con la vittima, a collegare i due accadimenti, svelando la dinamica dell’accaduto, ben più complessa di un semplice furto in abitazione. L’uomo ha infatti dichiarato di aver visto il ladro di appartamento aggirarsi nel parcheggio dell’agriturismo quale ora prima del furto. Solo allora il proprietario dell’appartamento si è avveduto della mancanza delle chiavi della sua abitazione che, infatti, sono state ritrovate nel marsupio del malfattore, e del libretto di circolazione, grazie al quale il ladro è riuscito ad entrare indisturbato nell’appartamento. Il ladro di appartamento è stato quindi arrestato per furto aggravato in abitazione, in concorso con persona rimasta ignota, e indagato in stato di libertà per ricettazione. A seguito di perquisizione personale è stato rinvenuto uno spray al peperoncino, e quindi un arma agli effetti di legge, una radio trasmittente con auricolari, guanti e un passamontagna. (Rpi)