Cinema America: proseguono indagini Digos per individuare altri aggressori

- Dopo i 4 arresti di ieri per l'aggressione dell 16 giugno ai danni dei ragazzi dell'associazione Cinema America, le indagini proseguono allo scopo di individuare anche gli altri soggetti eventualmente coinvolti. L'indagine della Digos era iniziata acquisendo e visionando tutte le immagini riprese nei luoghi di Trastevere, teatro dell'aggressione. I volti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, però,non erano riconducibili a persone note e, quindi, gli agenti hanno avviato una seconda fase di ricerca e sono risaliti a uno degli autori dell'aggressione. Una serrata attività sul web, per ricostruire la sua rete di amicizie, ha consentito poi di individuare altri artefici dell'aggressione che, appena hanno avuto il sentore di poter essere scoperti, hanno oscurato i loro profili web. (segue) (Com)