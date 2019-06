Lavoro: Istat, +207mila i lavoratori a tempo indeterminato e -69mila a tempo determinato nel primo trimestre 2019

- La crescita congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti sulla base delle Comunicazioni obbligatorie, Co, ha riguardato le posizioni a tempo indeterminato, +207 mila, mentre quelle a tempo determinato hanno subito una riduzione, -69 mila. Questi i primi dati diffusi oggi dall'Istat nella nota trimestrale sull'occupazione. Entrambe le tendenze analizzate dall'istituto di statistica sono state influenzate dal notevole aumento delle trasformazioni a tempo indeterminato, +223 mila, +55%, che hanno raggiunto il livello massimo della serie storica contribuendo in modo complementare ad accrescere il numero di posizioni a tempo indeterminato e a diminuire quello delle posizioni a termine, in calo per la prima volta dal secondo trimestre 2016. L’incidenza delle trasformazioni sul totale degli ingressi a tempo indeterminato, attivazioni e trasformazioni, ha raggiunto il 28,5% con un incremento di 6,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Su base annua la dinamica delle posizioni a tempo determinato è risultata negativa nei dati Co, -24 mila; dopo undici trimestri di crescita, sebbene in progressivo rallentamento nei tre trimestri precedenti, +155 mila, +277 mila, +378 mila rispettivamente nel quarto, terzo e secondo trimestre 2018. Tale andamento è accentuato nei dati Inps-Uniemens, -99 mila nel primo trimestre 2019 rispetto a +117 mila, +247 mila e +376 mila, che hanno compreso anche il lavoro in somministrazione e a chiamata. Le posizioni lavorative a tempo indeterminato hanno presentato un aumento nei dati delle Co, +401 mila, in accelerazione rispetto ai tre trimestri precedenti, +230 mila, +124 mila e +74 mila; del tutto analogo l’andamento registrato dai dati Inps,+450 mila, in confronto ai tre trimestri precedenti, +297 mila, +158 mila e +67 mila.(Ren)