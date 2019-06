Guinea-Bissau: elezioni presidenziali si terranno il 24 novembre (2)

- Nel febbraio 2018 la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha inflitto sanzioni nei confronti di 19 personalità del paese accusate di ostacolare gli sforzi per porre fine allo stallo politico in Guinea-Bissau, in violazione degli accordi di Conakry dell’ottobre 2016. Il provvedimento ha fatto seguito di pochi giorni alla nomina dell’ex ministro dell’Istruzione, Artur Silva, alla carica di primo ministro, subentrato all’ex primo ministro Umaro El Mocktar Sissoco Embalo, che ha rassegnato le dimissioni il 14 gennaio 2018. La nomina di Gomes si inserisce in un contesto di grave crisi politica iniziata nell’agosto 2015, quando il presidente Vaz ha rimosso dal suo incarico l’allora primo ministro Pereira. Da allora è iniziata una disputa fra le fazioni che sostengono il presidente Vaz e quelle dell’ex premier, che hanno di fatto impedito al parlamento di riunirsi. Nell’ottobre 2016 le parti hanno siglato un accordo a Conakry, ma i punti fondamentali dell’intesa non sono stati messi in atto e le tensioni continuano. (Res)