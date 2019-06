Migranti: interesse di Conte per proposta corridoio umanitario europeo dalla Libia, "Italia disponibile"

- Rispondendo a una lettera congiunta del presidente della Comunità di Sant’Egidio, professor Marco Impagliazzo, e del presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei), pastore Luca Maria Negro, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha espresso interesse rispetto alla proposta avanzata per un corridoio umanitario europeo dalla Libia. Lo ha reso noto la stessa Comunità di Sant’Egidio attraverso un comunicato. Per i proponenti dovrebbe essere una nuova via di accesso legale e sicuro in Europa per 50.000 profughi che, tramite un sistema di quote, dovrebbero trovare accoglienza nei paesi europei disponibili a partecipare al progetto. Condividendo il giudizio sulla situazione di "grave e persistente instabilità" della Libia, il premier ribadisce la necessità di un maggiore impegno comune dei paesi europei a favore di rifugiati e migranti. (segue) (Com)