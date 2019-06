Migranti: interesse di Conte per proposta corridoio umanitario europeo dalla Libia, "Italia disponibile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso cita a modello la "buona prassi" dei “corridoi umanitari” italiani avviati, con un sistema totalmente autofinanziato, dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e dalla Tavola valdese, che dal febbraio 2016 ha garantito l’accesso legale e sicuro in Italia a oltre 1.500 persone dal Libano e che ha ispirato altri accordi in Italia, Francia, Belgio e Andorra, che hanno permesso un arrivo complessivo di oltre 2.500 profughi in Europa. Da qui l’impegno del presidente del Consiglio ad approfondire con i partner dell'Unione la proposta di un “corridoio umanitario europeo” nella "condivisa consapevolezza di dover far fronte in maniera coordinata all’attuale emergenza mediante appropriati strumenti operativi e finanziari". L'Italia si farebbe carico di una quota di profughi da accogliere e chiederebbe a tutti i Paesi europei di fare altrettanto. (segue) (Com)