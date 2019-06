Migranti: interesse di Conte per proposta corridoio umanitario europeo dalla Libia, "Italia disponibile" (4)

- “I corridoi umanitari - afferma il presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo - hanno unito l'Italia in un progetto della società civile capace di salvare dai trafficanti di morte e di integrare nel tessuto civile e sociale europeo. L'interesse espresso dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nei riguardi della proposta di istituire un corridoio umanitario europeo dalla Libia è un importante riconoscimento nei confronti di un modello che ha già dimostrato di funzionare: se realizzato, come auspichiamo, servirà a proteggere chi attualmente, in un Paese afflitto da una guerra civile che non conosce fine, rischia la propria vita ed è sottoposto ogni giorno a torture e vessazioni di ogni tipo. Sarebbe per l'Europa un atto di civiltà in difesa dei diritti umani, all'altezza del ruolo che crediamo debba assumere nel mondo”. (Com)