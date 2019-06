Roma: Teatro dell’Opera, Raggi incontra lavoratori che protestano contro Fuortes

- Proteste dei lavoratori del teatro dell'Opera fuori dal Costanzi in occasione della conferenza stampa di presentazione della prossima stagione operistica. L'appuntamento doveva iniziare alle 11, ma la sindaca Virginia Raggi ha deciso di incontrare prima una delegazione di sette sindacalisti, in rappresentanza di tutte le sigle. Per questo la conferenza è iniziata dopo. Motivo della protesta la conduzione del teatro da parte del sovrintendente Carlo Fuortes, che al termine del suo mandato ha annunciato di voler continuare il suo lavoro al vertice del Costanzi, ricevendo, via Twitter, l'endorsment della sindaca."Abbiamo accolto in maniera negativa la autocandidatura di Fuortes, del tutto fuori luogo, e ci è dispiaciuto vedere il comunicato di Raggi che ha detto di essere contenta del fatto che Fuortes abbia deciso di rimanere. Tutta questa manovra è venuta fuori dal fatto che la Scala di Milano non l'ha voluto. È una bufala che sia rimasto per rilanciare il teatro e Raggi l'ha comunque messo sotto la sua ala protettrice", sostiene Fabio Severini, delegato Rsu della Fials e professore d'orchestra. Il sindacalista spiega poi il punto principale della protesta di artisti e maestranze: "Ieri sera poi abbiamo visto il nuovo comunicato dove Raggi sposta il tiro e parla di priorità, come queste somme trattenute indebitamente dai nostri stipendi: l'accordo del 2014 in seguito ai licenziamenti illegittimi di tutta l'orchestra e il coro poi ritirati, 182 persone, è stato in vigore fino al 31 dicembre 2016 e prevedeva un sacrificio dei lavoratori per aumentare le produzioni, che però è continuato anche dopo: per tutto il 2017, il 2018 e anche per il 2019. Dall'accordo in poi, inoltre, è cominciato uno stato di polizia con contestazioni disciplinari pretestuose e intimidatorie nei confronti dei lavoratori: a me sono stati negati permessi in 104 con mia madre in fin di vita, e quando sono andato in tribunale il teatro è stato condannato a pagare le spese. Una goccia nel mare, 6mila euro, ma non li paga Fuortes, bensì i lavoratori, come per tutto il contenzioso da oltre 1,5 milioni che grava sul bilancio e che è dovuto ai licenziamenti illegittimi di 34 ballerini, 2 dirigenti, 1 funzionario e 1 artista del coro".(xcol4)