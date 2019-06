Roma: Teatro dell’Opera, Raggi incontra lavoratori che protestano contro Fuortes (2)

- Secondo Giorgio Salvucci della Uilcom, "Fuortes ha fatto aumentare a livelli inimmaginabili la precarietà. Ci sono precari in tutti reparti, solo nell'orchestra parliamo di 30 persone, il ballo è stato falcidiato, c'è almeno il 25% di precari. Gli stabili nel ballo sono 23 e dovrebbero essere almeno 70. Nella pianta organica siamo tutti precari. Alle uscite per pensionamento non c'è turnover, si fa fronte con la precarietà e non c'è verso di rendere stabile il personale. Molti inoltre vengono chiamati a intermittenza e a giorni alterni, quindi anche la qualità ne risente molto". In tutto questo, ha concluso Salvucci, "il sovrintendente non ha mai dialogato con noi: è venuto alle riunioni sindacali 2-3 volte in 5 anni, è un ectoplasma, il vero fantasma dell'Opera".(xcol4)