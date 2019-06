Etiopia-Italia: viceministro Del Re a colloquio con presidente Commissione elettorale etiope

- La viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Emanuela Del Re, in visita ufficiale ad Addis Abeba, ha incontrato il presidente della Commissione elettorale etiope Birtukan Medeksa. Tra i temi affrontati durante l’incontro, come riferito dalla stessa viceministro su Facebook, il processo elettorale in Etiopia in vista delle elezioni del 2020. In precedenza Del Re aveva incontrato il ministro etiope per le Risorse idriche, l’irrigazione e l’elettricità, Seleshi Bekele, a margine della conferenza “Res4Africa”. La conferenza, promossa dalla Res4Africa Foundation, è un'opportunità di consolidare ed espandere il consolidato dialogo con le principali parti interessate del settore pubblico e privato, le istituzioni multilaterali e le organizzazioni della società civile che lavorano all'accelerazione dell'accesso all'energia pulita come fondamento per uno sviluppo inclusivo e sostenibile in Africa, che si trova di fronte a enormi opportunità di crescita nei prossimi decenni. (segue) (Res)