Etiopia-Italia: viceministro Del Re a colloquio con presidente Commissione elettorale etiope (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del Re si trova in visita in Etiopia a capo di una missione istituzionale e imprenditoriale che oggi e domani parteciperà al Business forum italo-etiope ad Addis Abeba. La missione, organizzata da Confindustria e dall’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) su incarico del ministero dello Sviluppo economico e sotto l’egida del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), vede la partecipazione dei rappresentanti di aziende italiane attive nei settori dell’agricoltura, della meccanica agricola e delle tecnologie per la trasformazione alimentare, delle infrastrutture, dei trasporti, dell’industria tessile e della concia, chiamati ad approfondire le opportunità d’investimento in un paese la cui economia è cresciuta attorno al 10 per cento nell’ultimo decennio. (Res)