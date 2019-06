Ue: Gelmini (FI), incontro Conte-Weber prova Ppe non è male assoluto

- Mariastella Gelmini, capogruppo dei deputati di Forza Italia, intervenendo in Aula dopo l'informativa del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo, si è rivlta al premier: "Le darò una notizia: la Commissione europea non avrà una maggioranza sovranista. Tuttavia registriamo con piacere che fra i suoi primi incontri post elettorali c'è stato quello con Manfred Weber, il candidato alla Commissione del Ppe. Avevamo capito, in campagna elettorale, che il Partito dei popoli europei fosse il male assoluto. Riteniamo una buona notizia questo incontro perché - ha spiegato - a quel raggruppamento politico appartiene anche Forza Italia. Forse le sarebbe tornato utile un approccio diverso con la sua opposizione, perché anche noi siamo dei patrioti e vogliamo cambiare le regole in Europa che troppo spesso hanno penalizzato il nostro paese". (Com)