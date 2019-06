Italia-Germania: oggi a Roma restituzione “Testa di Fondi”

- Villa Almone, residenza dell'ambasciatore di Germania a Roma, ospiterà oggi la cerimonia per la restituzione della “Testa di Fondi” dal Museo di Archeologia della Westfaelische Wilhelms-Universitaet di Muenster (WWU) al Museo civico archeologico di Fondi. Lo rende noto l'ambasciata di Germania a Roma. Volto di giovane, probabile ritratto di Alessandro Magno, la testa è parte di una statua di una statua di epoca romana ritrovata a Fondi nel 1937. Il Museo di Archeologia della Wwu acquistò la “Testa di Fondi” nel 1964 da un ingegnere di Amburgo per circa 3.000 marchi. Tuttavia, si è successivamente scoperto che l'acquisizione è stata “probabilmente illegale”, sebbene non vi sia alcuna chiarezza su come il reperto sia stato sottratto alle collezioni del Museo civico archeologico di Fondi per giungere sul mercato antiquario. Alla cerimonia che si terrà questo pomeriggio a Villa Almone parteciperanno l'ambasciatore Elbling, il rettore della WWU, Achim Lichtenberger, e il direttore del Museo di Archeologia dell'ateneo, Helge Nieswandt. Il Comune di Fondi sarà rappresentato dall'assessore all'Urbanistica, Claudio Spagnardi, in sostituzione del vicesindaco e assessore a Turismo, Demanio, Cultura e Scuola, Beniamino Maschietto, impossibilitato a recarsi a Villa Almone per motivi personali. (Geb)