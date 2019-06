Sociale: Caudo, nel III municipio attivati sportelli Acli per consulenza psicologica e legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attivi da martedì 11 giugno, in via Fracchia 45 nel III municipio di Roma, gli informativi delle Acli provinciali (Associazioni cristiane lavoratori italiani). Gli sportelli offrono consulenza psicologica e legale, supporto ai consumatori, sostegno alla genitorialità, tutela delle donne, dei minori e della famiglia, diritto del lavoro. “Le Acli costituiscono un aiuto ulteriore per i cittadini e offrono un servizio sociale estremamente importante. Un altro tassello a favore delle persone che versano in condizioni di criticità", afferma il presidente del III municipio, Giovanni Caudo, in una nota. "Il Municipio ha firmato un protocollo d'intesa con le Acli provinciali di Roma finalizzato ad assicurare una risposta concreta ai bisogni provenienti dal nostro territorio – spiega l’assessore municipale alle politiche Sociali, Maria Concetta Romano –. Siamo felici di iniziare questo nuovo percorso, sempre a favore dei cittadini in maniera che possano trovare risposte alle loro esigenze". Gli sportelli saranno aperti dalle 14:00 alle 17:00 il martedì e il giovedì.(Com)