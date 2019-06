Lavoro: Istat, nel primo trimestre 2019 +7,3% i lavoratori a chiamata e -5,1% a somministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quasi sei anni di continua crescita e aver raggiunto nel terzo trimestre 2018 la massima espansione (418 mila unità), il numero dei lavoratori in somministrazione nel primo trimestre 2019 ha subito una riduzione tendenziale (-20 mila unità corrispondenti a -5,1% nei dati Inps-Uniemens). È quanto rilevato dall’Istat nella nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione pubblicata stamattina. Nel primo trimestre 2019 è proseguito l’aumento tendenziale del numero dei lavoratori a chiamata o intermittenti sulla base dei dati Inps-Uniemens (+15 mila unità rispetto all’analogo trimestre del 2018), anche se è rallentato ulteriormente il tasso di crescita (+7,3% nel primo trimestre 2019 rispetto al +8,3%, al +8,8% e il +15,9% rispettivamente nel quarto, terzo e secondo 2018). Il numero dei lavoratori impiegati con il contratto di prestazione occasionale e quelli pagati con i titoli del Libretto Famiglia – le due nuove forme contrattuali di lavoro occasionale introdotte operativamente da luglio 2017 in sostituzione del lavoro accessorio (voucher) – nel primo trimestre 2019, in termini di valori medi mensili, hanno raggiunto rispettivamente le 19 mila e le 10 mila unità. (Ren)