Maturità: Fontana, in bocca al lupo a studenti, sacrifici e costanza saranno premiati

- Il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, si rivolge sui Facebook ai giovani che oggi sostengono gli esami e scrive: "In bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi cominciano gli esami di maturità e in particolare agli studenti con disabilità. Sono certo che i sacrifici e la costanza saranno premiati. Forza ragazzi". (Rin)