Cultura: domani l’inaugurazione di "Se", la sezione di letteratura del Napoli Teatro Festival Italia (4)

- Il 26 si chiuderà la sezione letteratura del Napoli Teatro Festival 2019 il poeta greco Sotirios Pastakas — tradotto in dodici lingue e vincitore di numerosi premi tra cui il Premio Annibale Ruccello per la Poesia dello Stabia Teatro Festival (2015) — con l'evento “Per Sandro Penna”. A seguire la straordinaria voce di Chiara Civello in “E se...”. La sezione setteratura del Napoli Teatro Festival Italia 2019 è organizzata in collaborazione con Istituto italiano per gli studi filosofici, Istituto polacco di Roma, Casa della poesia di Baronissi. (Ren)