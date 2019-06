Mafia: sequestrati beni per 1,3 milioni di euro riconducibili al clan Santangelo-Taccuni di Adrano (Ct)

- La Polizia di Stato ha proceduto, all’esecuzione di quattro decreti di sequestro di beni che saranno, poi, oggetto di un procedimento finalizzato alla confisca, disposti dal Tribunale di Catania, Sezione misure di prevenzione, nei confronti di sei uomini ritenuti dagli inquirenti appartenenti all’associazione mafiosa Santangelo-Taccuni di Adrano (Ct), affiliata alla famiglia di Cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano. Sono stati sequestrati 12 beni immobili, tra cui diverse ville, 5 beni mobili registrati di un'impresa individuale operante nel settore delicato delle slot-machine, del 100% della società Q.F. Auto srl, allo stato attuale inattiva, e del 100% della società Le delizie trasporti società cooperativa agricola. Insieme ai beni sono stati sequestrati diversi rapporti finanziari: tutto il patrimonio interessato dal provvedimento di dispossesso sarebbe riconducibile ai citati appartenenti al sodalizio criminale mafioso per un valore stimato in circa 1,3 milioni di euro. I decreti di sequestro sono stati emessi a seguito delle proposte, a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Catania, che sono state avanzate al Tribunale, sezione misure di prevenzione di Catania, per l’applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di tutti gli interessati. L’attività di indagine ha condotto i militari alla identificazione dei beni come “investimento” degli illeciti proventi del crimine organizzato. L'operazione è stata svolta nell’ambito delle attività di contrasto della criminalità organizzata mafiosa. Secondo quanto emerso dalle indagini il clan Santangelo, colpito dal provvedimento, sarebbe stato attivo anche nel campo delle estorsioni e traffico di stupefacenti. Oltre alle attività tecnico-investigative della Squadra Mobile avrebbero contribuito alla raccolta di elementi contro i sei arrestati anche numerosi collaboratori di giustizia. (segue) (Ren)