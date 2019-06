Mafia: sequestrati beni per 1,3 milioni di euro riconducibili al clan Santangelo-Taccuni di Adrano (Ct) (2)

- Grazie alle indagini patrimoniali della divisione Anticrimine, sarebbe stata evidenziata la sproporzione tra i redditi formalmente dichiarati al fisco e i beni acquistati e realizzati nel tempo dagli stessi, che secondo gli inquirenti non hanno trovato alcuna compatibile giustificazione. Per ultimo, nel gennaio del 2018, cinque dei sei soggetti interessati sono stati arrestati, in esecuzione dell’ordinanza custodiale emessa dal Gip presso il Tribunale di Catania, per associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla commissione di delitti contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nell’ambito dell’operazione "Adranos", un’indagine condotta dalla Squadra mobile di Catania e dal Commissariato di P.S. di Adrano, avviata dopo la scarcerazione, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, di alcuni componenti della cosca Santangelo. La cosca Santangelo, peraltro, era stata già duramente colpita nel 2009 con l’operazione “Terra bruciata”, condotta dal commissariato di Adrano, che aveva interessato i contrapposti clan Santangelo e Scalisi per l’egemonia nella gestione dei traffici illeciti nel comprensorio di Adrano. (Ren)