Bce: Renzi (Pd), Salvini con Trump contro Draghi? Tradisce imprenditori veneti e lombardi

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, su Twitter giudica "allucinante che mentre Draghi aiuta l’Europa a competere con americani e cinesi, Salvini si schiera con Trump, che attacca Draghi". Per l'ex premier: "È il mondo alla rovescia: cari imprenditori veneti e lombardi non vi sentite presi in giro? Draghi vi sta aiutando, Salvini vi sta boicottando", conclude. (Rin)