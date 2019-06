Romania-Ue: premier Dancila, Bucarest impegnata in lotta contro razzismo e xenofobia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza romena del Consiglio dell'Unione europea si è posta come obiettivo essenziale la promozione della lotta contro il razzismo, l'intolleranza, la xenofobia, il populismo, l'antisemitismo, nonché la cessazione dei discorsi basati sull'odio. Lo ha dichiarato il capo del governo di Bucarest, Viorica Dancila, in apertura di un vertice dedicato ad una futura strategia sulla prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo, del razzismo, dell xenofobia, della radicalizzazione e del discorso incentrato sull'odio. Dancila ha menzionato che, nelle condizioni in cui la propagazione delle fake news diventa sempre più diffusa, la presidenza romena del Consiglio Ue ha proposto misure volte a combattere la disinformazione online e le notizie false. (Rob)